Ціна jacky ($JACKY)
Поточна ціна jacky ($JACKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.10K USD. Ціна $JACKY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності jacky:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 385.91 USD
- зміна ціни jacky протягом дня — +0.84%
- циркуляційна пропозиція – 773.46M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни jacky до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни jacky до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни jacky до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни jacky до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.84%
|30 днів
|$ 0
|-18.59%
|60 днів
|$ 0
|-22.22%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін jacky: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.30%
+0.84%
-11.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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