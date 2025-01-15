Сьогоднішня ціна jacky ($JACKY)

Поточна ціна jacky ($JACKY) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 62.10K USD. Ціна $JACKY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності jacky:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 385.91 USD

- зміна ціни jacky протягом дня — +0.84%

- циркуляційна пропозиція – 773.46M USD

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