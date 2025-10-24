Інформація щодо ціни InfluenceHer (INFLU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00012254 $ 0,00012254 $ 0,00012254 Мін. за 24 год $ 0,00013884 $ 0,00013884 $ 0,00013884 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00012254$ 0,00012254 $ 0,00012254 Макс. за 24 год $ 0,00013884$ 0,00013884 $ 0,00013884 Рекордний максимум $ 0,00057565$ 0,00057565 $ 0,00057565 Найнижча ціна $ 0,00012254$ 0,00012254 $ 0,00012254 Зміна ціни (за 1 год) -0,12% Зміна ціни (1 дн.) -1,00% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,56% Зміна ціни (за 7 дн.) -16,56%

Актуальна ціна InfluenceHer (INFLU) становить $0,00013594. За останні 24 години INFLU торгувався між мінімумом у $ 0,00012254 і максимумом у $ 0,00013884, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INFLU становить $ 0,00057565, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00012254.

Що стосується короткострокових результатів, то INFLU змінився на -0,12% за останню годину, -1,00% за 24 години та на -16,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо InfluenceHer (INFLU)

Ринкова капіталізація $ 133,73K$ 133,73K $ 133,73K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 133,73K$ 133,73K $ 133,73K Циркуляційне постачання 982,77M 982,77M 982,77M Загальна пропозиція 982 772 609,5357322 982 772 609,5357322 982 772 609,5357322

Поточна ринкова капіталізація InfluenceHer — $ 133,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INFLU — 982,77M, зі загальною пропозицією 982772609.5357322. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 133,73K.