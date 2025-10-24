Актуальна ціна InfluenceHer сьогодні становить 0,00013594 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни INFLU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни INFLU на MEXC вже зараз.Актуальна ціна InfluenceHer сьогодні становить 0,00013594 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни INFLU до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни INFLU на MEXC вже зараз.

Докладніше про INFLU

Інформація про ціну INFLU

Whitepaper INFLU

Офіційний вебсайт INFLU

Токеноміка INFLU

Прогноз ціни INFLU

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип InfluenceHer

Ціна InfluenceHer (INFLU)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 INFLU до USD:

$0,00013591
$0,00013591$0,00013591
-1,60%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни InfluenceHer (INFLU) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:20:42 (UTC+8)

Інформація щодо ціни InfluenceHer (INFLU) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00012254
$ 0,00012254$ 0,00012254
Мін. за 24 год
$ 0,00013884
$ 0,00013884$ 0,00013884
Макс. за 24 год

$ 0,00012254
$ 0,00012254$ 0,00012254

$ 0,00013884
$ 0,00013884$ 0,00013884

$ 0,00057565
$ 0,00057565$ 0,00057565

$ 0,00012254
$ 0,00012254$ 0,00012254

-0,12%

-1,00%

-16,56%

-16,56%

Актуальна ціна InfluenceHer (INFLU) становить $0,00013594. За останні 24 години INFLU торгувався між мінімумом у $ 0,00012254 і максимумом у $ 0,00013884, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум INFLU становить $ 0,00057565, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00012254.

Що стосується короткострокових результатів, то INFLU змінився на -0,12% за останню годину, -1,00% за 24 години та на -16,56% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо InfluenceHer (INFLU)

$ 133,73K
$ 133,73K$ 133,73K

--
----

$ 133,73K
$ 133,73K$ 133,73K

982,77M
982,77M 982,77M

982 772 609,5357322
982 772 609,5357322 982 772 609,5357322

Поточна ринкова капіталізація InfluenceHer — $ 133,73K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція INFLU — 982,77M, зі загальною пропозицією 982772609.5357322. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 133,73K.

Історія ціни InfluenceHer (INFLU) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни InfluenceHer до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни InfluenceHer до USD становила $ -0,0000448374.
За останні 60 днів зміна ціни InfluenceHer до USD становила $ -0,0000874891.
За останні 90 днів зміна ціни InfluenceHer до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-1,00%
30 днів$ -0,0000448374-32,98%
60 днів$ -0,0000874891-64,35%
90 днів$ 0--

Що таке InfluenceHer (INFLU)

The creator economy is evolving, and InfluenceHer is at the forefront of this transformation. We are building a Web3-powered ecosystem that merges the proven profitability of OnlyFans management with cutting-edge blockchain technology. Our mission is to empower creators, offer passive income opportunities to investors, and redefine what’s possible in digital content monetization.

Transparency: Daily earnings via Telegram bot.

Sustainability: A token economy backed by creator revenue.

Utility-First: $INFLU is designed to reward stakeholders based on platform performance.

Community-Driven: We offer opportunities for both investors and newcomers to participate in the creator economy.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс InfluenceHer (INFLU)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Прогноз ціни InfluenceHer (USD)

Скільки коштуватиме InfluenceHer (INFLU) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів InfluenceHer (INFLU) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо InfluenceHer.

Перегляньте прогноз ціни InfluenceHer вже зараз!

INFLU до місцевих валют

Токеноміка InfluenceHer (INFLU)

Розуміння токеноміки InfluenceHer (INFLU) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена INFLU зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про InfluenceHer (INFLU)

Скільки сьогодні коштує InfluenceHer (INFLU)?
Актуальна ціна INFLU у USD становить 0,00013594 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна INFLU до USD?
Поточна ціна INFLU до USD — $ 0,00013594. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація InfluenceHer?
Ринкова капіталізація INFLU — $ 133,73K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція INFLU?
Циркуляційна пропозиція INFLU — 982,77M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) INFLU?
INFLU досяг історичної максимальної ціни у 0,00057565 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) INFLU?
Історична мінімальна ціна INFLU становила 0,00012254 USD.
Який обсяг торгівлі INFLU?
Актуальний обсяг торгівлі INFLU за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна INFLU цього року?
INFLU може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни INFLU для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:20:42 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для InfluenceHer (INFLU)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.