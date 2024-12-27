Ціна Increment Staked FLOW (STFLOW)
Поточна ціна Increment Staked FLOW (STFLOW) сьогодні становить 0.890664 USD з ринковою капіталізацією $ 11.52M USD. Ціна STFLOW до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Increment Staked FLOW:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.81K USD
- зміна ціни Increment Staked FLOW протягом дня — +2.50%
- циркуляційна пропозиція – 12.92M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Increment Staked FLOW до USD становила $ +0.02174869.
За останні 30 днів зміна ціни Increment Staked FLOW до USD становила $ -0.1431280125.
За останні 60 днів зміна ціни Increment Staked FLOW до USD становила $ +0.4083491368.
За останні 90 днів зміна ціни Increment Staked FLOW до USD становила $ +0.1665193953026891.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02174869
|+2.50%
|30 днів
|$ -0.1431280125
|-16.06%
|60 днів
|$ +0.4083491368
|+45.85%
|90 днів
|$ +0.1665193953026891
|+23.00%
Останній аналіз цін Increment Staked FLOW: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.67%
+2.50%
+12.73%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stFlow is the liquid-staked version of flow token, enabling users to earn staking rewards and participate in Flow's DeFi ecosystem at the same time.
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¥140.43099288
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