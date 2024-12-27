Сьогоднішня ціна Increment Staked FLOW (STFLOW)

Поточна ціна Increment Staked FLOW (STFLOW) сьогодні становить 0.890664 USD з ринковою капіталізацією $ 11.52M USD. Ціна STFLOW до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Increment Staked FLOW:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.81K USD

- зміна ціни Increment Staked FLOW протягом дня — +2.50%

- циркуляційна пропозиція – 12.92M USD

Отримуйте оновлення цін STFLOW до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни STFLOW.