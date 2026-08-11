Сьогоднішня ціна IDEX

Поточна ціна IDEX (IDEX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IDEX до USD становить $ 0 за IDEX.

IDEX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 752 177, з циркуляційною пропозицією у 995,16M IDEX. Протягом останніх 24 годин IDEX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,937763, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IDEX змінився на -1,84% за останню годину та на -26,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 31,52K.

Ринкова інформація щодо IDEX (IDEX)

Ринкова капіталізація $ 752,18K$ 752,18K $ 752,18K Обсяг (за 24 год) $ 31,52K$ 31,52K $ 31,52K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 752,18K$ 752,18K $ 752,18K Циркуляційне постачання 995,16M 995,16M 995,16M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація IDEX — $ 752,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 31,52K. Циркуляційна пропозиція IDEX — 995,16M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 752,18K.