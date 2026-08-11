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Поточна ціна IDEX сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація IDEX становить 752 177 USD. Відстежуйте оновлення цін IDEX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна IDEX сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація IDEX становить 752 177 USD. Відстежуйте оновлення цін IDEX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про IDEX

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Ціна IDEX (IDEX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 IDEX до USD:

$0,00075214
$0,00075214$0,00075214
+0,08%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни IDEX (IDEX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:29:28 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна IDEX

Поточна ціна IDEX (IDEX) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,01% за останні 24 години. Поточний курс конвертації IDEX до USD становить $ 0 за IDEX.

IDEX наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 752 177, з циркуляційною пропозицією у 995,16M IDEX. Протягом останніх 24 годин IDEX торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,937763, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці IDEX змінився на -1,84% за останню годину та на -26,28% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 31,52K.

Ринкова інформація щодо IDEX (IDEX)

$ 752,18K
$ 752,18K$ 752,18K

$ 31,52K
$ 31,52K$ 31,52K

$ 752,18K
$ 752,18K$ 752,18K

995,16M
995,16M 995,16M

1 000 000 000,0
1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація IDEX — $ 752,18K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 31,52K. Циркуляційна пропозиція IDEX — 995,16M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 752,18K.

Історія ціни IDEX у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,937763
$ 0,937763$ 0,937763

$ 0
$ 0$ 0

-1,84%

+8,01%

-26,28%

-26,28%

Історія ціни IDEX (IDEX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни IDEX до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни IDEX до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни IDEX до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни IDEX до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+8,01%
30 днів$ 0-34,96%
60 днів$ 0-45,12%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни IDEX

Прогноз ціни IDEX (IDEX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна IDEX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни IDEX (IDEX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна IDEX потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне IDEX у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни IDEX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни IDEX.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс IDEX (IDEX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Decentralized Exchange (DEX)Decentralized Finance (DeFi)Perpetuals

Про IDEX

На якій блокчейн-мережі працює IDEX?

IDEX працює в мережі --, що визначає, як обробляються транзакції, швидкість підтвердження та загальну безпеку. Мережа також визначає сумісність з гаманцями, dApp-додатками та стандартами смарт-контрактів.

Яка зараз ціна IDEX?

Токен коштує ₴, що означає зміну ціни на 8.01% протягом останніх 24 годин. Оновлення цін агрегуються з провідних світових бірж у реальному часі.

До якої категорії належить IDEX?

IDEX належить до категорії Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Index,Decentralized Finance (DeFi),Perpetuals,Polygon Ecosystem,Ethereum Ecosystem,Made in USA. Ця класифікація допомагає інвесторам порівняти IDEX зі схожими активами в тому ж секторі, наприклад, DeFi, мем-токени, Layer-1, Layer-2 чи AI-токени.

Яка ринкова капіталізація IDEX?

Його ринкова капіталізація становить ₴33152851.16796283200000, що ставить актив на #3163 місце. Ринкова капіталізація дає широке уявлення про розмір, прийняття та довіру інвесторів.

Скільки токенів IDEX зараз знаходиться в обігу?

У обігу на ринку перебуває 995161126.5159144 токенів. Ця кількість безпосередньо впливає на баланс попиту й пропозиції, визначення ціни та очікування інфляції.

Наскільки активно торгували IDEX сьогодні?

За останню добу IDEX згенерував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг часто свідчить про підвищену зацікавленість ринку або реакцію на останні новини.

Як ціна сьогодні порівнюється з недавніми максимумами й мінімумами?

Протягом останніх 24 годин IDEX коливався між ₴ та ₴, надаючи трейдерам уявлення про короткострокову волатильність та потенційні зони пробою.

Люди також запитують: Інші запитання про IDEX

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 22:29:28 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для IDEX (IDEX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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AI Router Protocol

AI Router Protocol

AIR

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

up

up

UPROBINHOOD

$0,3453
$0,3453$0,3453

+245,30%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46984
$0,46984$0,46984

+23,03%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01844
$0,01844$0,01844

+47,16%

AurumX

AurumX

UMX

$0,16930
$0,16930$0,16930

-16,14%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

Velvet

Velvet

VELVET

$0,72617
$0,72617$0,72617

+64,55%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$2,4101
$2,4101$2,4101

+33,81%

Cysic

Cysic

CYS

$1,4306
$1,4306$1,4306

+24,34%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,46984
$0,46984$0,46984

+23,03%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00690
$0,00690$0,00690

+15,19%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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