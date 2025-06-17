Ціна Hyperstable (PEG)
Поточна ціна Hyperstable (PEG) сьогодні становить 0,03068021 USD з ринковою капіталізацією $ 872,46K USD. Ціна PEG до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Hyperstable:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Hyperstable протягом дня — +7,00%
- циркуляційна пропозиція – 28,44M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Hyperstable до USD становила $ +0,00200752.
За останні 30 днів зміна ціни Hyperstable до USD становила $ +0,0066921668.
За останні 60 днів зміна ціни Hyperstable до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Hyperstable до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,00200752
|+7,00%
|30 днів
|$ +0,0066921668
|+21,81%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Hyperstable: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1,18%
+7,00%
+8,99%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Hyperstable is a crypto-backed, over-collateralized and decentralized stablecoin that's designed to trade at one US Dollar. PEG is Hyperstable's utility token Borrowers: Mint USH against supported Collateral Types Liquidity Providers: Farm and earn PEG tokens by providing liquidity on AMM's like Curve and staking their LP tokens. PEG holders: Lock their tokens into vePEG to earn all protocol revenue generated via Interest and Liquidation fees, receive Incentives, Vote on Emissions and get protected from dilution via Rebases.
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Розуміння токеноміки Hyperstable (PEG) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена PEG зараз!
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