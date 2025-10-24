Інформація щодо ціни Hexagon (HEXA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +0,83% Зміна ціни (1 дн.) +9,76% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,47%

Актуальна ціна Hexagon (HEXA) становить --. За останні 24 години HEXA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум HEXA становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то HEXA змінився на +0,83% за останню годину, +9,76% за 24 години та на +0,47% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Hexagon (HEXA)

Ринкова капіталізація $ 88,83K$ 88,83K $ 88,83K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 88,83K$ 88,83K $ 88,83K Циркуляційне постачання 1,56T 1,56T 1,56T Загальна пропозиція 1 555 369 000 000,0 1 555 369 000 000,0 1 555 369 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Hexagon — $ 88,83K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція HEXA — 1,56T, зі загальною пропозицією 1555369000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 88,83K.