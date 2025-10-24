Інформація щодо ціни Green (GREEN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00018144 $ 0,00018144 $ 0,00018144 Мін. за 24 год $ 0,00033333 $ 0,00033333 $ 0,00033333 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00018144$ 0,00018144 $ 0,00018144 Макс. за 24 год $ 0,00033333$ 0,00033333 $ 0,00033333 Рекордний максимум $ 0,00065911$ 0,00065911 $ 0,00065911 Найнижча ціна $ 0,00005588$ 0,00005588 $ 0,00005588 Зміна ціни (за 1 год) -6,79% Зміна ціни (1 дн.) -0,10% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,99% Зміна ціни (за 7 дн.) -10,99%

Актуальна ціна Green (GREEN) становить $0,00027127. За останні 24 години GREEN торгувався між мінімумом у $ 0,00018144 і максимумом у $ 0,00033333, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GREEN становить $ 0,00065911, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005588.

Що стосується короткострокових результатів, то GREEN змінився на -6,79% за останню годину, -0,10% за 24 години та на -10,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Green (GREEN)

Ринкова капіталізація $ 13,90M$ 13,90M $ 13,90M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 13,90M$ 13,90M $ 13,90M Циркуляційне постачання 47,63B 47,63B 47,63B Загальна пропозиція 47 634 025 648,04064 47 634 025 648,04064 47 634 025 648,04064

Поточна ринкова капіталізація Green — $ 13,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GREEN — 47,63B, зі загальною пропозицією 47634025648.04064. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,90M.