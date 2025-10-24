Актуальна ціна Green сьогодні становить 0,00027127 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GREEN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GREEN на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Green сьогодні становить 0,00027127 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни GREEN до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни GREEN на MEXC вже зараз.

Докладніше про GREEN

Інформація про ціну GREEN

Офіційний вебсайт GREEN

Токеноміка GREEN

Прогноз ціни GREEN

Ціна Green (GREEN)

Актуальна ціна 1 GREEN до USD:

$0,00027134
$0,00027134$0,00027134
-0,10%1D
USD
Графік ціни Green (GREEN) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:11:10 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Green (GREEN) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00018144
$ 0,00018144$ 0,00018144
Мін. за 24 год
$ 0,00033333
$ 0,00033333$ 0,00033333
Макс. за 24 год

$ 0,00018144
$ 0,00018144$ 0,00018144

$ 0,00033333
$ 0,00033333$ 0,00033333

$ 0,00065911
$ 0,00065911$ 0,00065911

$ 0,00005588
$ 0,00005588$ 0,00005588

-6,79%

-0,10%

-10,99%

-10,99%

Актуальна ціна Green (GREEN) становить $0,00027127. За останні 24 години GREEN торгувався між мінімумом у $ 0,00018144 і максимумом у $ 0,00033333, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GREEN становить $ 0,00065911, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00005588.

Що стосується короткострокових результатів, то GREEN змінився на -6,79% за останню годину, -0,10% за 24 години та на -10,99% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Green (GREEN)

$ 13,90M
$ 13,90M$ 13,90M

--
----

$ 13,90M
$ 13,90M$ 13,90M

47,63B
47,63B 47,63B

47 634 025 648,04064
47 634 025 648,04064 47 634 025 648,04064

Поточна ринкова капіталізація Green — $ 13,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GREEN — 47,63B, зі загальною пропозицією 47634025648.04064. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 13,90M.

Історія ціни Green (GREEN) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Green до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Green до USD становила $ -0,0000378936.
За останні 60 днів зміна ціни Green до USD становила $ -0,0000088296.
За останні 90 днів зміна ціни Green до USD становила $ -0,0000295727094412908.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-0,10%
30 днів$ -0,0000378936-13,96%
60 днів$ -0,0000088296-3,25%
90 днів$ -0,0000295727094412908-9,82%

Що таке Green (GREEN)

Green is using blockchain to set power free by providing a method which users can offset their power bill through Power Pay and pay for their power bill with Green Rewards. Green is a self-governed community led blockchain through the DGF (Distributed Governance Framework), which is made up of node owners who can submit and vote on proposals to guide the project according to the mission of setting power free.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Green (GREEN)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Green (USD)

Скільки коштуватиме Green (GREEN) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Green (GREEN) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Green.

Перегляньте прогноз ціни Green вже зараз!

GREEN до місцевих валют

Токеноміка Green (GREEN)

Розуміння токеноміки Green (GREEN) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена GREEN зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Green (GREEN)

Скільки сьогодні коштує Green (GREEN)?
Актуальна ціна GREEN у USD становить 0,00027127 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна GREEN до USD?
Поточна ціна GREEN до USD — $ 0,00027127. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Green?
Ринкова капіталізація GREEN — $ 13,90M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція GREEN?
Циркуляційна пропозиція GREEN — 47,63B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) GREEN?
GREEN досяг історичної максимальної ціни у 0,00065911 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) GREEN?
Історична мінімальна ціна GREEN становила 0,00005588 USD.
Який обсяг торгівлі GREEN?
Актуальний обсяг торгівлі GREEN за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна GREEN цього року?
GREEN може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни GREEN для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:11:10 (UTC+8)

