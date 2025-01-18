Ціна Glitch (GLITCH)
Поточна ціна Glitch (GLITCH) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна GLITCH до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Glitch:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 11.32 USD
- зміна ціни Glitch протягом дня — -0.14%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Glitch до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Glitch до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Glitch до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Glitch до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.14%
|30 днів
|$ 0
|-6.54%
|60 днів
|$ 0
|-13.71%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Glitch: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.27%
-0.14%
-0.84%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A bit meme a bit not, but 100% glitchhh
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