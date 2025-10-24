Інформація щодо ціни GIGAETH (GETH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 3 827,65 Макс. за 24 год $ 3 979,54 Рекордний максимум $ 4 864,9 Найнижча ціна $ 2 597,03 Зміна ціни (за 1 год) +0,08% Зміна ціни (1 дн.) +3,20% Зміна ціни (за 7 дн.) +1,81%

Актуальна ціна GIGAETH (GETH) становить $3 975,56. За останні 24 години GETH торгувався між мінімумом у $ 3 827,65 і максимумом у $ 3 979,54, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум GETH становить $ 4 864,9, тоді як його історичний мінімум — $ 2 597,03.

Що стосується короткострокових результатів, то GETH змінився на +0,08% за останню годину, +3,20% за 24 години та на +1,81% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо GIGAETH (GETH)

Ринкова капіталізація $ 15,40M Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 15,40M Циркуляційне постачання 3,87K Загальна пропозиція 3 871,067547547629

Поточна ринкова капіталізація GIGAETH — $ 15,40M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція GETH — 3,87K, зі загальною пропозицією 3871.067547547629. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 15,40M.