Згідно з вашим прогнозом, GIGAETH потенційно може зрости на 0.00% і досягти торгової ціни у $ 3,973.87 у 2025 році.

Згідно з вашим прогнозом, GIGAETH потенційно може зрости на 5.00% і досягти торгової ціни у $ 4,172.5635 у 2026 році.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна GETH на 2027 рік становить $ 4,381.1916 з темпом зростання у 10.25%.

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна GETH на 2028 рік становить $ 4,600.2512 з темпом зростання у 15.76%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GETH у 2029 році становить $ 4,830.2638, а темп зростання складає 21.55%.

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна GETH у 2030 році становить $ 5,071.7770, а темп зростання складає 27.63%.

У 2040 році ціна GIGAETH потенційно може зрости на 107.89% і досягти торгової ціни у $ 8,261.3903.

У 2050 році ціна GIGAETH потенційно може зрости на 238.64% і досягти торгової ціни у $ 13,456.9343.