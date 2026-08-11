Сьогоднішня ціна Geode Chain

Поточна ціна Geode Chain (GEODE) сьогодні становить $ 0.00236824, зі зміною 0.00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації GEODE до USD становить $ 0.00236824 за GEODE.

Geode Chain наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 27,824,040, з циркуляційною пропозицією у 11.75B GEODE. Протягом останніх 24 годин GEODE торгувався між $ 0.0 (мінімум) та $ 0.0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.00349236, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці GEODE змінився на -- за останню годину та на 0.00% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 476.42.

Ринкова інформація щодо Geode Chain (GEODE)

Ринкова капіталізація $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M Обсяг (за 24 год) $ 476.42$ 476.42 $ 476.42 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M Циркуляційне постачання 11.75B 11.75B 11.75B Загальна пропозиція 11,752,792,615.39104 11,752,792,615.39104 11,752,792,615.39104

Поточна ринкова капіталізація Geode Chain — $ 27.82M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 476.42. Циркуляційна пропозиція GEODE — 11.75B, зі загальною пропозицією 11752792615.39104. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 27.82M.