Актуальна ціна Gap Tooth Lizard сьогодні становить 0,00000591 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни $GAPPY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни $GAPPY на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Gap Tooth Lizard сьогодні становить 0,00000591 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни $GAPPY до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни $GAPPY на MEXC вже зараз.

Докладніше про $GAPPY

Інформація про ціну $GAPPY

Офіційний вебсайт $GAPPY

Токеноміка $GAPPY

Прогноз ціни $GAPPY

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Gap Tooth Lizard

Ціна Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 $GAPPY до USD:

--
----
-2,90%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Gap Tooth Lizard ($GAPPY) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:06:17 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Gap Tooth Lizard ($GAPPY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00000577
$ 0,00000577$ 0,00000577
Мін. за 24 год
$ 0,00000618
$ 0,00000618$ 0,00000618
Макс. за 24 год

$ 0,00000577
$ 0,00000577$ 0,00000577

$ 0,00000618
$ 0,00000618$ 0,00000618

$ 0,00004032
$ 0,00004032$ 0,00004032

$ 0,00000501
$ 0,00000501$ 0,00000501

+0,03%

-3,02%

-23,62%

-23,62%

Актуальна ціна Gap Tooth Lizard ($GAPPY) становить $0,00000591. За останні 24 години $GAPPY торгувався між мінімумом у $ 0,00000577 і максимумом у $ 0,00000618, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $GAPPY становить $ 0,00004032, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000501.

Що стосується короткострокових результатів, то $GAPPY змінився на +0,03% за останню годину, -3,02% за 24 години та на -23,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

$ 589,96K
$ 589,96K$ 589,96K

--
----

$ 589,96K
$ 589,96K$ 589,96K

99,91B
99,91B 99,91B

99 906 805 287,48557
99 906 805 287,48557 99 906 805 287,48557

Поточна ринкова капіталізація Gap Tooth Lizard — $ 589,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $GAPPY — 99,91B, зі загальною пропозицією 99906805287.48557. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 589,96K.

Історія ціни Gap Tooth Lizard ($GAPPY) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Gap Tooth Lizard до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Gap Tooth Lizard до USD становила $ -0,0000023758.
За останні 60 днів зміна ціни Gap Tooth Lizard до USD становила $ -0,0000049041.
За останні 90 днів зміна ціни Gap Tooth Lizard до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0-3,02%
30 днів$ -0,0000023758-40,20%
60 днів$ -0,0000049041-82,98%
90 днів$ 0--

Що таке Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

The celebration of World Computer Money and where it will take us as a society as well as a civilization. We love ethereum and we love vitalik as well as we champion all things that are righteous in the world. We like to dunk on wizards and on purple blockchains. We make memes unlike any project before us and would dare say we produce more than any other token on any chain. We will save all lizards in the entire world eventually.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Gap Tooth Lizard (USD)

Скільки коштуватиме Gap Tooth Lizard ($GAPPY) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Gap Tooth Lizard ($GAPPY) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Gap Tooth Lizard.

Перегляньте прогноз ціни Gap Tooth Lizard вже зараз!

$GAPPY до місцевих валют

Токеноміка Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Розуміння токеноміки Gap Tooth Lizard ($GAPPY) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена $GAPPY зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Скільки сьогодні коштує Gap Tooth Lizard ($GAPPY)?
Актуальна ціна $GAPPY у USD становить 0,00000591 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна $GAPPY до USD?
Поточна ціна $GAPPY до USD — $ 0,00000591. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Gap Tooth Lizard?
Ринкова капіталізація $GAPPY — $ 589,96K USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція $GAPPY?
Циркуляційна пропозиція $GAPPY — 99,91B USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) $GAPPY?
$GAPPY досяг історичної максимальної ціни у 0,00004032 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) $GAPPY?
Історична мінімальна ціна $GAPPY становила 0,00000501 USD.
Який обсяг торгівлі $GAPPY?
Актуальний обсяг торгівлі $GAPPY за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна $GAPPY цього року?
$GAPPY може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни $GAPPY для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 14:06:17 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.