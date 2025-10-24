Інформація щодо ціни Gap Tooth Lizard ($GAPPY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: Мін. за 24 год $ 0,00000577 Макс. за 24 год $ 0,00000618 Рекордний максимум $ 0,00004032 Найнижча ціна $ 0,00000501 Зміна ціни (за 1 год) +0,03% Зміна ціни (1 дн.) -3,02% Зміна ціни (за 7 дн.) -23,62%

Актуальна ціна Gap Tooth Lizard ($GAPPY) становить $0,00000591. За останні 24 години $GAPPY торгувався між мінімумом у $ 0,00000577 і максимумом у $ 0,00000618, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум $GAPPY становить $ 0,00004032, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00000501.

Що стосується короткострокових результатів, то $GAPPY змінився на +0,03% за останню годину, -3,02% за 24 години та на -23,62% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Gap Tooth Lizard ($GAPPY)

Ринкова капіталізація $ 589,96K Обсяг (за 24 год) -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 589,96K Циркуляційне постачання 99,91B Загальна пропозиція 99 906 805 287,48557

Поточна ринкова капіталізація Gap Tooth Lizard — $ 589,96K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція $GAPPY — 99,91B, зі загальною пропозицією 99906805287.48557. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 589,96K.