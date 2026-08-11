Сьогоднішня ціна FXArbUSDTRY

Поточна ціна FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY) сьогодні становить $ 0,085054, зі зміною 0,05% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FXARBUSDTRY до USD становить $ 0,085054 за FXARBUSDTRY.

FXArbUSDTRY наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 4 209 946, з циркуляційною пропозицією у 49,50M FXARBUSDTRY. Протягом останніх 24 годин FXARBUSDTRY торгувався між $ 0,085017 (мінімум) та $ 0,085096 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,085096, тоді як історичний мінімум — $ 0,083701.

У короткостроковій динаміці FXARBUSDTRY змінився на +0,03% за останню годину та на +0,23% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 91,38.

Ринкова інформація щодо FXArbUSDTRY (FXARBUSDTRY)

Ринкова капіталізація $ 4,21M$ 4,21M $ 4,21M Обсяг (за 24 год) $ 91,38$ 91,38 $ 91,38 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 4,21M$ 4,21M $ 4,21M Циркуляційне постачання 49,50M 49,50M 49,50M Загальна пропозиція 49 496 238,19 49 496 238,19 49 496 238,19

Поточна ринкова капіталізація FXArbUSDTRY — $ 4,21M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 91,38. Циркуляційна пропозиція FXARBUSDTRY — 49,50M, зі загальною пропозицією 49496238.19. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 4,21M.