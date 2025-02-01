Сьогоднішня ціна FU (FU)

Поточна ціна FU (FU) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 3.43M USD. Ціна FU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності FU:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 52.05K USD

- зміна ціни FU протягом дня — -6.22%

- циркуляційна пропозиція – 177.21B USD

Отримуйте оновлення цін FU до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни FU.