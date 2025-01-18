Ціна FROG CEO (FROG CEO)
Поточна ціна FROG CEO (FROG CEO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FROG CEO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності FROG CEO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.54 USD
- зміна ціни FROG CEO протягом дня — -2.05%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни FROG CEO до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни FROG CEO до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни FROG CEO до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни FROG CEO до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.05%
|30 днів
|$ 0
|+3.31%
|60 днів
|$ 0
|-38.37%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін FROG CEO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-2.05%
+1.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
What is the project about? Frog Ceo ($FROGCEO) was born as a completely producer and community-oriented token of the ecosystem. Frog Ceo token will always be valuable because all projects in the ecosystem will be processed through Frog Ceo. Remember! The Frog Ecosystem has a lot of project ideas, and the more all these projects are completed, the more interest in FROG CEO will increase. What makes your project unique? By completing the products belonging to the ecosystem. To make it useful for blockchain. History of your project. March 16, 2023 What’s next for your project? We want to make a CEX stock market listing and adapt our products to real life. What can your token be used for?
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Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
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