Ціна Fluffys (FLUFF)
Поточна ціна Fluffys (FLUFF) сьогодні становить 0.00169066 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна FLUFF до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Fluffys:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 182.02K USD
- зміна ціни Fluffys протягом дня — +11.32%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Fluffys до USD становила $ +0.00017195.
За останні 30 днів зміна ціни Fluffys до USD становила $ +0.0002012786.
За останні 60 днів зміна ціни Fluffys до USD становила $ -0.0002466527.
За останні 90 днів зміна ціни Fluffys до USD становила $ +0.0001996920028454486.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00017195
|+11.32%
|30 днів
|$ +0.0002012786
|+11.91%
|60 днів
|$ -0.0002466527
|-14.58%
|90 днів
|$ +0.0001996920028454486
|+13.39%
Останній аналіз цін Fluffys: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.24%
+11.32%
+26.59%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Fluffys is a SPL404 on Solana, blending Memecoin and NFT cultures into one. FLUFF the most memeable memecoin in existence. it’s time for FLUFF to take reign FLUFF is tired of watching everyone play hot potato with the endless derivative ShibaCumGMElonKishuTurboAssFlokiMoon Inu coins. The Inu’s have had their day. It’s time for the most recognizable meme in the world to take his reign as king of the memes. FLUFF is here to make memecoins great again. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced, $FLUFF is a coin for the people, forever. Fueled by pure memetic power, let $FLUFF show you the way.
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