Сьогоднішня ціна Floos (FLS)

Поточна ціна Floos (FLS) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 736.57K USD. Ціна FLS до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Floos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 183.07K USD

- зміна ціни Floos протягом дня — +37.94%

- циркуляційна пропозиція – 924.10M USD

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