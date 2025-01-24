Сьогоднішня ціна Flame (FLAME)

Поточна ціна Flame (FLAME) сьогодні становить 0.00434316 USD з ринковою капіталізацією $ 4.34M USD. Ціна FLAME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Flame:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 85.54K USD

- зміна ціни Flame протягом дня — -14.63%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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