Сьогоднішня ціна Farverse

Поточна ціна Farverse (FARVERSE) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,34% за останні 24 години. Поточний курс конвертації FARVERSE до USD становить $ 0 за FARVERSE.

Farverse наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 85 567, з циркуляційною пропозицією у 80,71B FARVERSE. Протягом останніх 24 годин FARVERSE торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці FARVERSE змінився на +0,42% за останню годину та на -2,77% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Farverse (FARVERSE)

Ринкова капіталізація $ 85,57K$ 85,57K $ 85,57K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 106,02K$ 106,02K $ 106,02K Циркуляційне постачання 80,71B 80,71B 80,71B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Farverse — $ 85,57K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція FARVERSE — 80,71B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 106,02K.