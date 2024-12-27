Сьогоднішня ціна Everyworld (EVERY)

Поточна ціна Everyworld (EVERY) сьогодні становить 0.00335595 USD з ринковою капіталізацією $ 3.39M USD. Ціна EVERY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Everyworld:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.88K USD

- зміна ціни Everyworld протягом дня — -2.84%

- циркуляційна пропозиція – 1.01B USD

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