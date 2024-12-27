Ціна Everyworld (EVERY)
Поточна ціна Everyworld (EVERY) сьогодні становить 0.00335595 USD з ринковою капіталізацією $ 3.39M USD. Ціна EVERY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Everyworld:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 97.88K USD
- зміна ціни Everyworld протягом дня — -2.84%
- циркуляційна пропозиція – 1.01B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Everyworld до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Everyworld до USD становила $ +0.0010794225.
За останні 60 днів зміна ціни Everyworld до USD становила $ +0.0011873968.
За останні 90 днів зміна ціни Everyworld до USD становила $ +0.0006962071807992514.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.84%
|30 днів
|$ +0.0010794225
|+32.16%
|60 днів
|$ +0.0011873968
|+35.38%
|90 днів
|$ +0.0006962071807992514
|+26.18%
Останній аналіз цін Everyworld: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.06%
-2.84%
+11.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Everyworld is a global web3 jackpot that rewards people for their time and attention through a rewarded ads protocol. Users can enter the jackpot when they engage with digital content, and payouts from the jackpot are split evenly between the winner and environmental conservation organizations through Everyworld’s dual-incentive mechanism. This is a new way to capitalize social change that combines the thrill of winning payouts with the power of pooling donations, leveraging the community-driven power of blockchain technology.
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