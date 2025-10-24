Інформація щодо ціни ETH Strategy (STRAT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,565418 $ 0,565418 $ 0,565418 Мін. за 24 год $ 0,596914 $ 0,596914 $ 0,596914 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,565418$ 0,565418 $ 0,565418 Макс. за 24 год $ 0,596914$ 0,596914 $ 0,596914 Рекордний максимум $ 0,875668$ 0,875668 $ 0,875668 Найнижча ціна $ 0,50556$ 0,50556 $ 0,50556 Зміна ціни (за 1 год) +0,18% Зміна ціни (1 дн.) +5,67% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,36% Зміна ціни (за 7 дн.) +6,36%

Актуальна ціна ETH Strategy (STRAT) становить $0,597495. За останні 24 години STRAT торгувався між мінімумом у $ 0,565418 і максимумом у $ 0,596914, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум STRAT становить $ 0,875668, тоді як його історичний мінімум — $ 0,50556.

Що стосується короткострокових результатів, то STRAT змінився на +0,18% за останню годину, +5,67% за 24 години та на +6,36% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ETH Strategy (STRAT)

Ринкова капіталізація $ 1,47M$ 1,47M $ 1,47M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 71,03M$ 71,03M $ 71,03M Циркуляційне постачання 2,45M 2,45M 2,45M Загальна пропозиція 118 872 218,6093638 118 872 218,6093638 118 872 218,6093638

Поточна ринкова капіталізація ETH Strategy — $ 1,47M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція STRAT — 2,45M, зі загальною пропозицією 118872218.6093638. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 71,03M.