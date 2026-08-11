Що таке EQTY?

EQTY з’явився як кульмінація цих зусиль – це відсутнє зв’язок, покликаний поєднати реальне юридичне володіння з ліквідністю блокчейну. Це наша відповідь на потребу ринку у платформі, яка не просто поєднує активи з DeFi, але й поєднує їх із реальністю. Ми ретельно розробили EQTY, щоб забезпечити зафіксовані докази, перевірні особистості, збереження конфіденційності при дотриманні нормативних вимог та надійну структуру для фракціоналізації й управління.

Яка зараз ціна EQTY?

EQTY торгують за ₴0.0822981772760552960000, що відображає зміну ціни на рівні -5.23% за останні 24 години. Ця актуальна цифра відображає реальні дані про ринкові торги, агреговані з усіх світових бірж.

Як EQTY порівнюється з глобальним крипторинком?

Його добова зміна на рівні -5.23% можна порівняти з загальними середніми показниками ринку. Якщо EQTY перевершує ринок, це свідчить про сильний попит чи позитивні події, характерні саме для його екосистеми.

Як EQTY виглядає у порівнянні з токенами категорії Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS)?

У сегменті Smart Contract Platform,NFT,BNB Chain Ecosystem,Layer 1 (L1),Real World Assets (RWA),Base Ecosystem,Proof of Stake (PoS) EQTY демонструє конкурентоспроможність завдяки об’єму торгів, ринковій капіталізації та активності в мережі --.

Яка сьогодні ринкова капіталізація EQTY?

Ринкова капіталізація ₴23950726.06578609920000 розташовує EQTY на #3521 місці, що свідчить про його відносну зрілість та довіру інвесторів у порівнянні з іншими токенами.

Які рівні ціни за останні 24 години?

Сьогодні ціни коливалися від ₴0.0818445458364035840000 до ₴0.0913633116721273600000, що дає контекст трейдерам, які стежать за волатильністю та структурою ринку.

Наскільки активно торгують EQTY?

EQTY згенерував ₴-- об’єму торгів за 24 години. Високий об’єм часто корелює зі сильнішими ціновими тенденціями та покращеною ліквідністю ринку.

Як пропозиція впливає на оцінку EQTY?

З 291044629.1775672 токенами в обігу рівень пропозиції допомагає визначити дефіцит та довгострокову оцінку, особливо у порівнянні з іншими токенами з інфляційними чи дефляційними моделями.