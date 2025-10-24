Актуальна ціна ELLA сьогодні становить 0,00127854 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ELLA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ELLA на MEXC вже зараз.Актуальна ціна ELLA сьогодні становить 0,00127854 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни ELLA до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни ELLA на MEXC вже зараз.

Актуальна ціна 1 ELLA до USD:

$0,00127854
$0,00127854$0,00127854
+5,40%1D
Графік ціни ELLA (ELLA) в реальному часі
Інформація щодо ціни ELLA (ELLA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0,00121208
Мін. за 24 год
$ 0,00128181
Макс. за 24 год

$ 0,00121208
$ 0,00128181
$ 0,00132958
$ 0
-0,25%

+5,47%

+5,93%

+5,93%

Актуальна ціна ELLA (ELLA) становить $0,00127854. За останні 24 години ELLA торгувався між мінімумом у $ 0,00121208 і максимумом у $ 0,00128181, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ELLA становить $ 0,00132958, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ELLA змінився на -0,25% за останню годину, +5,47% за 24 години та на +5,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ELLA (ELLA)

$ 1,28M
--
$ 1,28M
999,96M
999 955 367,887856
Поточна ринкова капіталізація ELLA — $ 1,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ELLA — 999,96M, зі загальною пропозицією 999955367.887856. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,28M.

Історія ціни ELLA (ELLA) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни ELLA до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни ELLA до USD становила $ +0,0004772054.
За останні 60 днів зміна ціни ELLA до USD становила $ +0,0016480972.
За останні 90 днів зміна ціни ELLA до USD становила $ +0,0009882266429704554.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0+5,47%
30 днів$ +0,0004772054+37,32%
60 днів$ +0,0016480972+128,90%
90 днів$ +0,0009882266429704554+340,40%

Що таке ELLA (ELLA)

$ELLA is a unique project on the Solana blockchain, inspired by a rare blue merle French Bulldog.

$ELLA blends real-world charm with digital culture, aiming to create a loyal, community-driven ecosystem.

$ELLA is more than just a meme coin, $ELLA represents creativity, authenticity, and long-term vision—led by a proven team committed to building something meaningful, fun, and lasting in the crypto world and beyond.

Прогноз ціни ELLA (USD)

Скільки коштуватиме ELLA (ELLA) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів ELLA (ELLA) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо ELLA.

Перегляньте прогноз ціни ELLA вже зараз!

ELLA до місцевих валют

Токеноміка ELLA (ELLA)

Розуміння токеноміки ELLA (ELLA) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена ELLA зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про ELLA (ELLA)

Скільки сьогодні коштує ELLA (ELLA)?
Актуальна ціна ELLA у USD становить 0,00127854 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна ELLA до USD?
Поточна ціна ELLA до USD — $ 0,00127854. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація ELLA?
Ринкова капіталізація ELLA — $ 1,28M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція ELLA?
Циркуляційна пропозиція ELLA — 999,96M USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) ELLA?
ELLA досяг історичної максимальної ціни у 0,00132958 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) ELLA?
Історична мінімальна ціна ELLA становила 0 USD.
Який обсяг торгівлі ELLA?
Актуальний обсяг торгівлі ELLA за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна ELLA цього року?
ELLA може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни ELLA для поглибленого аналізу.
Важливі галузеві оновлення для ELLA (ELLA)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

