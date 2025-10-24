Інформація щодо ціни ELLA (ELLA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00121208 $ 0,00121208 $ 0,00121208 Мін. за 24 год $ 0,00128181 $ 0,00128181 $ 0,00128181 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00121208$ 0,00121208 $ 0,00121208 Макс. за 24 год $ 0,00128181$ 0,00128181 $ 0,00128181 Рекордний максимум $ 0,00132958$ 0,00132958 $ 0,00132958 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,25% Зміна ціни (1 дн.) +5,47% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,93% Зміна ціни (за 7 дн.) +5,93%

Актуальна ціна ELLA (ELLA) становить $0,00127854. За останні 24 години ELLA торгувався між мінімумом у $ 0,00121208 і максимумом у $ 0,00128181, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум ELLA становить $ 0,00132958, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то ELLA змінився на -0,25% за останню годину, +5,47% за 24 години та на +5,93% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ELLA (ELLA)

Ринкова капіталізація $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,28M$ 1,28M $ 1,28M Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 955 367,887856 999 955 367,887856 999 955 367,887856

Поточна ринкова капіталізація ELLA — $ 1,28M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ELLA — 999,96M, зі загальною пропозицією 999955367.887856. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,28M.