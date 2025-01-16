Ціна DOOMER (DOOMER)
Поточна ціна DOOMER (DOOMER) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DOOMER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DOOMER:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.07K USD
- зміна ціни DOOMER протягом дня — +6.35%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DOOMER до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни DOOMER до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни DOOMER до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни DOOMER до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.35%
|30 днів
|$ 0
|-34.80%
|60 днів
|$ 0
|-55.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін DOOMER: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.04%
+6.35%
-26.53%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Doomer is a variation of the Wojak character that is typically characterized as an early 20's male who suffers from depression and has a bleak outlook on the world, in contrast to the 30 Year-Old Boomer. The character is often discussed on various 4chan boards in the context of mental health, drug addiction, economic strife.
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