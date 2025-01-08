Сьогоднішня ціна DOM (DOM)

Поточна ціна DOM (DOM) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 402.77K USD. Ціна DOM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DOM:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.83K USD

- зміна ціни DOM протягом дня — -20.57%

- циркуляційна пропозиція – 1.00B USD

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