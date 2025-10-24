Інформація щодо ціни Dollar Cost Average (DCA) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00301457$ 0,00301457 $ 0,00301457 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -0,44% Зміна ціни (1 дн.) +12,78% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,05% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,05%

Актуальна ціна Dollar Cost Average (DCA) становить --. За останні 24 години DCA торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DCA становить $ 0,00301457, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DCA змінився на -0,44% за останню годину, +12,78% за 24 години та на -4,05% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dollar Cost Average (DCA)

Ринкова капіталізація $ 789,62K$ 789,62K $ 789,62K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 789,62K$ 789,62K $ 789,62K Циркуляційне постачання 999,99M 999,99M 999,99M Загальна пропозиція 999 990 928,270082 999 990 928,270082 999 990 928,270082

Поточна ринкова капіталізація Dollar Cost Average — $ 789,62K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DCA — 999,99M, зі загальною пропозицією 999990928.270082. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 789,62K.