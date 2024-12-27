Сьогоднішня ціна doginthpool (DIP)

Поточна ціна doginthpool (DIP) сьогодні становить 0.00126725 USD з ринковою капіталізацією $ 1.22M USD. Ціна DIP до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності doginthpool:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.72K USD

- зміна ціни doginthpool протягом дня — +10.06%

- циркуляційна пропозиція – 962.03M USD

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