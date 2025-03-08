Ціна Dimes (DIME)
Поточна ціна Dimes (DIME) сьогодні становить 0.00002048 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна DIME до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dimes:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.63K USD
- зміна ціни Dimes протягом дня — +6.16%
- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dimes до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dimes до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dimes до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dimes до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+6.16%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dimes: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+2.45%
+6.16%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$dime is the currency of culture & connection Value creation eats value extraction. Actions dominate words. We empower through technology and community, where actions outweigh words and transparency isn't optional. * With humility as our foundation. * With $DIME as our tool. * With Base as our canvas. We are artists, creators, entrepreneurs, dreamers—connected through tokenization. We Build on Base one connection at a time.
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