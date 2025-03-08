Сьогоднішня ціна Dimes (DIME)

Поточна ціна Dimes (DIME) сьогодні становить 0.00002048 USD з ринковою капіталізацією $ 2.04M USD. Ціна DIME до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dimes:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 386.63K USD

- зміна ціни Dimes протягом дня — +6.16%

- циркуляційна пропозиція – 100.00B USD

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