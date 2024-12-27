Ціна Diamond (DMD)
Поточна ціна Diamond (DMD) сьогодні становить 3.3 USD з ринковою капіталізацією $ 12.68M USD. Ціна DMD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Diamond:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.96K USD
- зміна ціни Diamond протягом дня — +1.42%
- циркуляційна пропозиція – 3.84M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Diamond до USD становила $ +0.04621187.
За останні 30 днів зміна ціни Diamond до USD становила $ -1.1971895100.
За останні 60 днів зміна ціни Diamond до USD становила $ -0.5854064700.
За останні 90 днів зміна ціни Diamond до USD становила $ -1.46673270529777.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.04621187
|+1.42%
|30 днів
|$ -1.1971895100
|-36.27%
|60 днів
|$ -0.5854064700
|-17.73%
|90 днів
|$ -1.46673270529777
|-30.77%
Останній аналіз цін Diamond: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.28%
+1.42%
+1.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Founded in 2013, DMD Diamond is constantly evolving and upgrading to new market conditions. Its 2021 upgrade — DMD v4 — features true decentralization, on-chain governance, fast transaction times, low fees, low carbon footprint, security, interoperability, and smart contracts deployment. DMD v4 utilizes the world’s first blockchain with a cooperative HBBFT consensus supplemented by a dPOS-based validator election. On top of that, DMD v4 is the first blockchain to implement a sustainable and endless reward mechanic with a low max finite supply of just 4.38 million coins.
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