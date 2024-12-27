Сьогоднішня ціна Diamond (DMD)

Поточна ціна Diamond (DMD) сьогодні становить 3.3 USD з ринковою капіталізацією $ 12.68M USD. Ціна DMD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Diamond:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 22.96K USD

- зміна ціни Diamond протягом дня — +1.42%

- циркуляційна пропозиція – 3.84M USD

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