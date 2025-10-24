Актуальна ціна Dialectic BTC Vault сьогодні становить 109 650 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DBIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DBIT на MEXC вже зараз.Актуальна ціна Dialectic BTC Vault сьогодні становить 109 650 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DBIT до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DBIT на MEXC вже зараз.

Докладніше про DBIT

Інформація про ціну DBIT

Офіційний вебсайт DBIT

Токеноміка DBIT

Прогноз ціни DBIT

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип Dialectic BTC Vault

Ціна Dialectic BTC Vault (DBIT)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 DBIT до USD:

$109 650
$109 650$109 650
+0,20%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:51:23 (UTC+8)

Інформація щодо ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 108 406
$ 108 406$ 108 406
Мін. за 24 год
$ 111 302
$ 111 302$ 111 302
Макс. за 24 год

$ 108 406
$ 108 406$ 108 406

$ 111 302
$ 111 302$ 111 302

$ 126 288
$ 126 288$ 126 288

$ 103 598
$ 103 598$ 103 598

--

+0,26%

+0,70%

+0,70%

Актуальна ціна Dialectic BTC Vault (DBIT) становить $109 650. За останні 24 години DBIT торгувався між мінімумом у $ 108 406 і максимумом у $ 111 302, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DBIT становить $ 126 288, тоді як його історичний мінімум — $ 103 598.

Що стосується короткострокових результатів, то DBIT змінився на -- за останню годину, +0,26% за 24 години та на +0,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dialectic BTC Vault (DBIT)

$ 10,96M
$ 10,96M$ 10,96M

--
----

$ 10,96M
$ 10,96M$ 10,96M

100,00
100,00 100,00

99,99930227938069
99,99930227938069 99,99930227938069

Поточна ринкова капіталізація Dialectic BTC Vault — $ 10,96M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DBIT — 100,00, зі загальною пропозицією 99.99930227938069. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,96M.

Історія ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dialectic BTC Vault до USD становила $ +282,43.
За останні 30 днів зміна ціни Dialectic BTC Vault до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dialectic BTC Vault до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dialectic BTC Vault до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +282,43+0,26%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Що таке Dialectic BTC Vault (DBIT)

Makina is a next-generation DeFi Execution Engine that brings institutional-grade risk-adjusted strategies onchain. Its non-custodial and trust-minimized architecture enables access to secure, high-yield opportunities across EVM chains. Makina redefines capital allocation in DeFi with real-time yield optimization, continuous revenue accrual, on-chain accounting, built-in risk management, and infinite composability.

Dialectic BTC brings flagship yielding strategies that have consistently delivered industry-leading returns over multiple years'.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс Dialectic BTC Vault (DBIT)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (USD)

Скільки коштуватиме Dialectic BTC Vault (DBIT) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів Dialectic BTC Vault (DBIT) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо Dialectic BTC Vault.

Перегляньте прогноз ціни Dialectic BTC Vault вже зараз!

DBIT до місцевих валют

Токеноміка Dialectic BTC Vault (DBIT)

Розуміння токеноміки Dialectic BTC Vault (DBIT) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DBIT зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про Dialectic BTC Vault (DBIT)

Скільки сьогодні коштує Dialectic BTC Vault (DBIT)?
Актуальна ціна DBIT у USD становить 109 650 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DBIT до USD?
Поточна ціна DBIT до USD — $ 109 650. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація Dialectic BTC Vault?
Ринкова капіталізація DBIT — $ 10,96M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DBIT?
Циркуляційна пропозиція DBIT — 100,00 USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DBIT?
DBIT досяг історичної максимальної ціни у 126 288 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DBIT?
Історична мінімальна ціна DBIT становила 103 598 USD.
Який обсяг торгівлі DBIT?
Актуальний обсяг торгівлі DBIT за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DBIT цього року?
DBIT може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DBIT для поглибленого аналізу.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 13:51:23 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Dialectic BTC Vault (DBIT)

Час (UTC+8)ТипІнформація
10-23 22:32:48Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют зростає до 27, ринок переходить від "Екстремального страху" до "Страху"
10-23 15:34:02Оновлення в галузі
Поточні ставки комісії на основних криптовалютах CEX та DEX вказують на більш ведмежий ринок для альткоїнів, тоді як ставки Bitcoin повернулися до нейтрального рівня
10-23 01:13:05Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют падає, ринок знову входить у режим "Екстремального страху"
10-22 21:14:27Оновлення в галузі
Bitcoin впав на 5.12% у жовтні, потенційно відзначаючи третій спадаючий жовтень в історії
10-22 12:58:37Оновлення в галузі
Bitcoin падає нижче $109,000, Ethereum втрачає підтримку на рівні $3,900, загальна капіталізація криптовалютного ринку знижується до $3.751 трильйона
10-21 22:34:24Оновлення в галузі
Bitcoin відновлюється та пробиває позначку $108 000, зростаючи більш ніж на 1% за 20 хвилин

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.