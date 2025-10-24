Інформація щодо ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 108 406 $ 108 406 $ 108 406 Мін. за 24 год $ 111 302 $ 111 302 $ 111 302 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 108 406$ 108 406 $ 108 406 Макс. за 24 год $ 111 302$ 111 302 $ 111 302 Рекордний максимум $ 126 288$ 126 288 $ 126 288 Найнижча ціна $ 103 598$ 103 598 $ 103 598 Зміна ціни (за 1 год) -- Зміна ціни (1 дн.) +0,26% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,70% Зміна ціни (за 7 дн.) +0,70%

Актуальна ціна Dialectic BTC Vault (DBIT) становить $109 650. За останні 24 години DBIT торгувався між мінімумом у $ 108 406 і максимумом у $ 111 302, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DBIT становить $ 126 288, тоді як його історичний мінімум — $ 103 598.

Що стосується короткострокових результатів, то DBIT змінився на -- за останню годину, +0,26% за 24 години та на +0,70% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Dialectic BTC Vault (DBIT)

Ринкова капіталізація $ 10,96M$ 10,96M $ 10,96M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,96M$ 10,96M $ 10,96M Циркуляційне постачання 100,00 100,00 100,00 Загальна пропозиція 99,99930227938069 99,99930227938069 99,99930227938069

Поточна ринкова капіталізація Dialectic BTC Vault — $ 10,96M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DBIT — 100,00, зі загальною пропозицією 99.99930227938069. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,96M.