Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) у USD

Отримайте прогнози цін Dialectic BTC Vault на 2026, 2027, 2028, 2030 роки та інші. Спрогнозуйте, наскільки зросте DBIT протягом наступних 5 років або більше. Миттєво прогнозуйте майбутні цінові сценарії на основі ринкових тенденцій та настроїв.

Введіть число від -100 до 1000, щоб спрогнозувати ціну Dialectic BTC Vault
%

*Відмова від відповідальності: усі прогнози цін ґрунтуються на даних користувачів.

Прогноз курсу Dialectic BTC Vault
--
----
0,00%
USD
Фактичний
Прогнозування
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 21:13:53 (UTC+8)

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault на 2025-2050 рр. (USD)

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на 2025 рік (цього року)

Згідно з вашим прогнозом, Dialectic BTC Vault потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ 109 650 у 2025 році.

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на 2026 рік (наступний рік)

Згідно з вашим прогнозом, Dialectic BTC Vault потенційно може зрости на 5,00% і досягти торгової ціни у $ 115 132,5 у 2026 році.

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на 2027 рік (через 2 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна DBIT на 2027 рік становить $ 120 889,125 з темпом зростання у 10,25%.

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на 2028 рік (через 3 роки)

Відповідно до модуля прогнозування цін, прогнозована ціна DBIT на 2028 рік становить $ 126 933,5812 з темпом зростання у 15,76%.

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на 2029 рік (через 4 роки)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DBIT у 2029 році становить $ 133 280,2603, а темп зростання складає 21,55%.

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на 2030 рік (через 5 років)

Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна DBIT у 2030 році становить $ 139 944,2733, а темп зростання складає 27,63%.

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на 2040 рік (через 15 років)

У 2040 році ціна Dialectic BTC Vault потенційно може зрости на 107,89% і досягти торгової ціни у $ 227 954,4748.

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на 2050 рік (через 25 років)

У 2050 році ціна Dialectic BTC Vault потенційно може зрости на 238,64% і досягти торгової ціни у $ 371 313,8192.

Рік
Ціна
Зростання
  • 2025
    $ 109 650
    0,00%
  • 2026
    $ 115 132,5
    5,00%
  • 2027
    $ 120 889,125
    10,25%
  • 2028
    $ 126 933,5812
    15,76%
  • 2029
    $ 133 280,2603
    21,55%
  • 2030
    $ 139 944,2733
    27,63%
  • 2031
    $ 146 941,4869
    34,01%
  • 2032
    $ 154 288,5613
    40,71%
Рік
Ціна
Зростання
  • 2033
    $ 162 002,9894
    47,75%
  • 2034
    $ 170 103,1388
    55,13%
  • 2035
    $ 178 608,2958
    62,89%
  • 2036
    $ 187 538,7106
    71,03%
  • 2037
    $ 196 915,6461
    79,59%
  • 2038
    $ 206 761,4284
    88,56%
  • 2039
    $ 217 099,4998
    97,99%
  • 2040
    $ 227 954,4748
    107,89%
Показати більше

Короткостроковий прогноз ціни Dialectic BTC Vault на сьогодні, завтра, цей тиждень та 30 днів

Дата
Прогноз ціни
Зростання
  • October 24, 2025(Сьогодні)
    $ 109 650
    0,00%
  • October 25, 2025(Завтра)
    $ 109 665,0205
    0,01%
  • October 31, 2025(Цього тижня)
    $ 109 755,1438
    0,10%
  • November 23, 2025(30 днів)
    $ 110 100,6164
    0,41%
Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на сьогодні

Прогнозована ціна для DBIT на October 24, 2025(Сьогодні)становить 109 650 $. Цей прогноз відображає результат розрахунків наданого відсотка зростання, забезпечуючи користувачів знімком потенційного руху ціни на сьогодні.

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на завтра

На October 25, 2025(Завтра) прогноз ціни DBIT з урахуванням річного темпу зростання у 5%, становить 109 665,0205 $. Ці результати надають орієнтовний прогноз вартості токена на основі обраних параметрів.

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на цей тиждень

За даними October 31, 2025(Цього тижня) прогноз ціни DBIT з урахуванням річного темпу зростання 5%, становить 109 755,1438 $. Цей тижневий прогноз розраховується на основі того ж відсотка зростання, щоб дати уявлення про потенційні цінові тенденції на найближчі дні.

Прогноз ціни Dialectic BTC Vault (DBIT) на 30 днів

Дивлячись на 30 днів вперед, прогнозована ціна DBIT становить 110 100,6164 $. Цей прогноз розраховується за допомогою річного темпу зростання 5%, щоб оцінити, де може залишитися вартість токена через місяць.

Поточна статистика цін Dialectic BTC Vault

--
----

--

$ 10,96M
$ 10,96M$ 10,96M

100,00
100,00 100,00

--
----

--

Остання ціна DBIT становить --, зі зміною за 24 години на 0,00%, а обсяг торгівлі за 24 години склав --.
Крім того, DBIT має циркуляційну пропозицію у 100,00 та загальну ринкову капіталізацію у $ 10,96M.

Історична ціна Dialectic BTC Vault

Згідно з останніми даними, зібраними на сторінці поточної ціни Dialectic BTC Vault, поточна ціна Dialectic BTC Vault становить 109 650 USD. Циркуляційна пропозиція Dialectic BTC Vault (DBIT) становить 100,00 DBIT, що забезпечує ринкову капіталізацію у 10 964 945 $.

Період
Зміна(%)
Зміна(USD)
Найвища ціна
Найнижча ціна
  • 24 години
    0,98%
    $ 1 059,93
    $ 111 302
    $ 108 406
  • 7 днів
    3,37%
    $ 3 695,0953
    $ 116 653,0260
    $ 105 734,6514
  • 30 днів
    0,00%
    $ 0
    $ 116 653,0260
    $ 105 734,6514
Показники за 24 години

За останні 24 години, Dialectic BTC Vault показав рух ціни у 1 059,93 $, що відображає 0,98% у зміні вартості.

Показники за 7 днів

За останні 7 днів Dialectic BTC Vault сягнув максимуму в 116 653,0260 $ та мінімуму в 105 734,6514 $. При цьому ціна змінилася на 3,37%. Ця нещодавня тенденція демонструє потенціал DBIT для подальшого руху на ринку.

Показники за 30 днів

За минулий місяць Dialectic BTC Vault зазнав зміну у 0,00%, що відображає приблизно 0 $ до його вартості. Це свідчить про те, що найближчим часом ціна DBIT може змінитися ще більше.

Як працює модуль прогнозування ціни Dialectic BTC Vault (DBIT)?

Модуль прогнозування ціни Dialectic BTC Vault — це зручний інструмент, розроблений, щоб допомогти вам оцінити потенційні майбутні ціни DBIT на основі ваших власних припущень щодо зростання. Незалежно від того, чи є ви досвідченим трейдером або допитливим інвестором, цей модуль пропонує простий та інтерактивний спосіб прогнозування майбутньої вартості токена.

1. Введіть ваш прогноз зростання.

Почніть з введення бажаного відсотка зростання, який може бути як позитивним, так і негативним, залежно від ваших ринкових перспектив. Це може відображати ваші очікування щодо Dialectic BTC Vault на наступний рік, п'ять років або навіть десятиліття в майбутньому.

2. Розрахувати майбутню ціну

Після введення темпу зростання клацніть на кнопку «Розрахувати». Модуль миттєво розрахує прогнозовану майбутню ціну DBIT, надаючи вам чітке уявлення про те, як ваш прогноз впливатиме на вартість токена з часом.

3. Досліджуйте різні сценарії.

Ви можете експериментувати з різними темпами зростання, щоб побачити, як різні ринкові умови можуть вплинути на ціну Dialectic BTC Vault. Така гнучкість дозволяє аналізувати як оптимістичні, так і консервативні прогнози, допомагаючи вам приймати більш обґрунтовані рішення.

4. Настрої користувачів та думки спільноти

Модуль також інтегрує прогноз на основі настрою користувачів, що дозволяє порівняти ваші прогнози з прогнозами інших користувачів. Такий колективний внесок надає цінні відомості про те, як спільнота оцінює майбутнєDBIT.

Технічні індикатори для прогнозування ціни

Для підвищення точності прогнозу модуль використовує різноманітні технічні індикатори та ринкові дані, серед яких:

Експоненціальна ковзна середня (EMA): допомагає відстежувати ціновий тренд токена, згладжуючи коливання і даючи уявлення про потенційні розвороти тренду.

Смуги Боллінджера: вимірюють волатильність ринку та визначають потенційну перекупленість або перепроданість.

Індекс відносної сили (RSI): оцінює імпульс DBIT, щоб визначити, чи знаходиться він у бичачій або ведмежій фазі.

Конвергенція/дивергенція ковзної середньої (MACD): оцінює силу і напрямок руху ціни для визначення потенційних точок входу і виходу. Завдяки поєднанню цих індикаторів з ринковими даними в режимі реального часу модуль генерує динамічний прогноз ціни, що дозволяє глибше оцінити перспективи Dialectic BTC Vault.

Чому важливий прогноз ціни DBIT?

Прогнози ціни DBIT мають вирішальне значення з кількох причин, інвестори використовують їх для різних цілей:

Розробка інвестиційної стратегії: прогнози допомагають інвесторам формулювати стратегії. Оцінюючи майбутні ціни, вони можуть вирішити, коли купувати, продавати або утримувати криптовалюту.

Оцінка ризику: розуміння потенційного руху цін дозволяє інвесторам оцінити ризик, пов'язаний з конкретним криптоактивом. Це важливо для управління та зменшення потенційних збитків.

Аналіз ринку: прогнози часто передбачають аналіз ринкових тенденцій, новин та історичних даних. Цей комплексний аналіз допомагає інвесторам зрозуміти динаміку ринку та фактори, що впливають на зміну цін.

Диверсифікація портфеля: передбачаючи, які криптовалюти можуть бути ефективними, інвестори можуть відповідним чином диверсифікувати свої портфелі, розподіляючи ризик між різними активами.

Довгострокове планування: інвестори, які шукають довгострокового прибутку, покладаються на прогнози, щоб визначити криптовалюти з потенціалом для майбутнього зростання.

Психологічна підготовленість: проінформованість щодо можливих цінових сценаріїв готує інвесторів емоційно та фінансово до волатильності ринку.

Залучення спільноти: прогнози цін на криптовалюту часто викликають дискусії в спільноті інвесторів, що, так само, призводить до ширшого розуміння та колективної мудрості щодо ринкових тенденцій.

Поширені запитання (FAQ):

Чи варто зараз інвестувати в DBIT?
Згідно з вашими прогнозами, DBIT досягне -- undefined, що робить його токеном вартим уваги.
Який прогноз ціни DBIT на наступний місяць?
Відповідно до інструменту прогнозування цін Dialectic BTC Vault (DBIT), прогнозована ціна DBIT досягне -- undefined.
Скільки коштуватиме 1 DBIT у 2026 році?
Ціна 1 Dialectic BTC Vault (DBIT) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна DBIT зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2026 році.
Якою буде прогнозована ціна DBIT у 2027 році?
Прогнозується щорічне зростання Dialectic BTC Vault (DBIT) на 0,00%, а до 2027 року ціна 1 DBIT досягне --.
Якою буде орієнтовна ціна DBIT у 2028 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Dialectic BTC Vault (DBIT) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2028 році.
Якою буде орієнтовна ціна DBIT у 2029 році?
Згідно з вашим прогнозом ціни, Dialectic BTC Vault (DBIT) зросте на 0,00%, а орієнтовна ціна становитиме -- у 2029 році.
Скільки коштуватиме 1 DBIT у 2030 році?
Ціна 1 Dialectic BTC Vault (DBIT) сьогодні становить --. Згідно з модулем прогнозування вище, ціна DBIT зросте на 0,00%, досягнувши -- у 2030 році.
Який прогноз ціни DBIT на 2040 рік?
Прогнозується щорічне зростання Dialectic BTC Vault (DBIT) на 0,00%, а до 2040 року ціна 1 DBIT досягне --.
Останнє оновлення сторінки: 2025-10-24 21:13:53 (UTC+8)

Відмова від відповідальності

Контент, опублікований на наших сторінках із прогнозами цін на криптовалюту, ґрунтується на інформації та відгуках, наданих нам користувачами MEXC та/або іншими сторонніми джерелами. Контент надається "як є", йому притаманний лише інформаційний та ілюстративний характер, без будь-яких тверджень або гарантій. Зауважте, що представлені прогнози цін можуть бути неточними, і їх не слід розглядати як такі. Майбутні ціни можуть суттєво відрізнятися від наданих прогнозів, і на них не слід покладатися при прийнятті інвестиційних рішень.

Крім того, цей контент не слід розглядати як фінансову консультацію, а також як рекомендацію щодо купівлі будь-якого конкретного продукту або послуги. MEXC не несе жодної відповідальності за будь-які збитки користувачів, які ви можете понести в результаті посилання, використання та/або покладання на будь-який контент, опублікований на наших сторінках з прогнозуванням цін на криптовалюти. Зауважте, що ціни на цифрові активи піддаються високому ринковому ризику і волатильності. Вартість ваших інвестицій може як зменшитися, так і збільшитися, а також немає ніяких гарантій повернення початково інвестованої суми. Зрештою, ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення, і MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Будь ласка, майте на увазі, що не варто покладатися на минулі показники для прогнозування майбутніх результатів. Ви повинні інвестувати тільки в ті продукти, з якими ви знайомі і розумієте пов'язані з ними ризики. Ретельно зважуйте свій інвестиційний досвід, фінансовий стан, інвестиційні цілі та толерантність до ризику, а також проконсультуйтеся з незалежним фінансовим консультантом, перш ніж приймати будь-які інвестиційні рішення.