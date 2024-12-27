Ціна DIA (DIA)
Поточна ціна DIA (DIA) сьогодні становить 0.717982 USD з ринковою капіталізацією $ 86.03M USD. Ціна DIA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DIA:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.89M USD
- зміна ціни DIA протягом дня — +2.98%
- циркуляційна пропозиція – 119.68M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DIA до USD становила $ +0.02077812.
За останні 30 днів зміна ціни DIA до USD становила $ -0.0842431256.
За останні 60 днів зміна ціни DIA до USD становила $ -0.1907620017.
За останні 90 днів зміна ціни DIA до USD становила $ +0.29446861784067134.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02077812
|+2.98%
|30 днів
|$ -0.0842431256
|-11.73%
|60 днів
|$ -0.1907620017
|-26.56%
|90 днів
|$ +0.29446861784067134
|+69.53%
Останній аналіз цін DIA: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+2.98%
+17.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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