Сьогоднішня ціна DIA (DIA)

Поточна ціна DIA (DIA) сьогодні становить 0.717982 USD з ринковою капіталізацією $ 86.03M USD. Ціна DIA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DIA:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 8.89M USD

- зміна ціни DIA протягом дня — +2.98%

- циркуляційна пропозиція – 119.68M USD

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