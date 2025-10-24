Актуальна ціна DFDV Staked SOL сьогодні становить 200,26 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DFDVSOL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DFDVSOL на MEXC вже зараз.Актуальна ціна DFDV Staked SOL сьогодні становить 200,26 USD. Слідкуйте за оновленнями ціни DFDVSOL до USD у реальному часі, переглядайте онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години і багато іншого. Легко досліджуйте тенденцію ціни DFDVSOL на MEXC вже зараз.

Докладніше про DFDVSOL

Інформація про ціну DFDVSOL

Офіційний вебсайт DFDVSOL

Токеноміка DFDVSOL

Прогноз ціни DFDVSOL

Логотип DFDV Staked SOL

Ціна DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Актуальна ціна 1 DFDVSOL до USD:

$200,26
$200,26
+0,10%1D
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
Графік ціни DFDV Staked SOL (DFDVSOL) в реальному часі
Інформація щодо ціни DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години:
Мін. за 24 год
Макс. за 24 год

Актуальна ціна DFDV Staked SOL (DFDVSOL) становить $200,26. За останні 24 години DFDVSOL торгувався між мінімумом у $ 199,92 і максимумом у $ 200,51, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DFDVSOL становить $ 259,77, тоді як його історичний мінімум — $ 150,48.

Що стосується короткострокових результатів, то DFDVSOL змінився на +0,17% за останню годину, +0,17% за 24 години та на -2,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Поточна ринкова капіталізація DFDV Staked SOL — $ 84,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DFDVSOL — 419,79K, зі загальною пропозицією 419792.317259075. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,07M.

Історія ціни DFDV Staked SOL (DFDVSOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DFDV Staked SOL до USD становила $ +0,342279.
За останні 30 днів зміна ціни DFDV Staked SOL до USD становила $ -12,4423740860.
За останні 60 днів зміна ціни DFDV Staked SOL до USD становила $ -10,5952359240.
За останні 90 днів зміна ціни DFDV Staked SOL до USD становила $ +10,8443125957565.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ +0,342279+0,17%
30 днів$ -12,4423740860-6,21%
60 днів$ -10,5952359240-5,29%
90 днів$ +10,8443125957565+5,73%

Що таке DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

DeFi Development Corporation, formerly Janover Inc. (Nasdaq: JNVR), has adopted a treasury policy under which the principal holding in its treasury reserve on the balance sheet will be allocated to Solana (SOL). In adopting its new treasury policy, the Company aims to provide investors with a means to access the Solana ecosystem. The Company's treasury policy is expected to provide investors economic exposure to SOL investment.

Decentralization is no longer theoretical. The future is inherently decentralized, interoperable, and powered by cryptographic integrity rather than institutional trust, to which Solana will be central. Solana offers the necessary infrastructure for scalable decentralized applications through its high throughput, rapid transaction finality, and developer-friendly environment.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Офіційний вебсайт

Прогноз ціни DFDV Staked SOL (USD)

Скільки коштуватиме DFDV Staked SOL (DFDVSOL) у USD завтра, наступного тижня чи наступного місяця? Яка буде ціна ваших активів DFDV Staked SOL (DFDVSOL) у 2025, 2026, 2027, 2028 роках — або навіть через 10 чи 20 років? Використовуйте наш інструмент прогнозування цін, щоб досліджувати як короткострокові, так і довгострокові прогнози щодо DFDV Staked SOL.

Перегляньте прогноз ціни DFDV Staked SOL вже зараз!

DFDVSOL до місцевих валют

Токеноміка DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Розуміння токеноміки DFDV Staked SOL (DFDVSOL) може надати більш глибоке розуміння його довгострокової цінності та потенціалу зростання. Від того, як розподіляються токени, до того, як управляється пропозиція, токеноміка розкриває основну структуру економіки проєкту. Дізнайтеся про розширену токеноміку токена DFDVSOL зараз!

Користувачі також запитують: інші запитання про DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Скільки сьогодні коштує DFDV Staked SOL (DFDVSOL)?
Актуальна ціна DFDVSOL у USD становить 200,26 USD та оновлюється в режимі реального часу з урахуванням останніх ринкових даних.
Яка поточна ціна DFDVSOL до USD?
Поточна ціна DFDVSOL до USD — $ 200,26. Перегляньте MEXC Конвертер для точної конвертації токенів.
Яка ринкова капіталізація DFDV Staked SOL?
Ринкова капіталізація DFDVSOL — $ 84,07M USD. Ринкова капіталізація = поточна ціна × циркуляційна пропозиція. Вона вказує на загальну ринкову вартість токена та його рейтинг.
Яка циркуляційна пропозиція DFDVSOL?
Циркуляційна пропозиція DFDVSOL — 419,79K USD.
Якою була історична максимальна ціна (ATH) DFDVSOL?
DFDVSOL досяг історичної максимальної ціни у 259,77 USD.
Якою була історична мінімальна ціна (ATL) DFDVSOL?
Історична мінімальна ціна DFDVSOL становила 150,48 USD.
Який обсяг торгівлі DFDVSOL?
Актуальний обсяг торгівлі DFDVSOL за 24 години — -- USD.
Чи підніметься ціна DFDVSOL цього року?
DFDVSOL може зрости цього року залежно від ринкових умов та розвитку проєкту. Перегляньте прогноз ціни DFDVSOL для поглибленого аналізу.
Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.