Інформація щодо ціни DFDV Staked SOL (DFDVSOL) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 199,92 $ 199,92 $ 199,92 Мін. за 24 год $ 200,51 $ 200,51 $ 200,51 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 199,92$ 199,92 $ 199,92 Макс. за 24 год $ 200,51$ 200,51 $ 200,51 Рекордний максимум $ 259,77$ 259,77 $ 259,77 Найнижча ціна $ 150,48$ 150,48 $ 150,48 Зміна ціни (за 1 год) +0,17% Зміна ціни (1 дн.) +0,17% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,57% Зміна ціни (за 7 дн.) -2,57%

Актуальна ціна DFDV Staked SOL (DFDVSOL) становить $200,26. За останні 24 години DFDVSOL торгувався між мінімумом у $ 199,92 і максимумом у $ 200,51, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DFDVSOL становить $ 259,77, тоді як його історичний мінімум — $ 150,48.

Що стосується короткострокових результатів, то DFDVSOL змінився на +0,17% за останню годину, +0,17% за 24 години та на -2,57% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DFDV Staked SOL (DFDVSOL)

Ринкова капіталізація $ 84,07M$ 84,07M $ 84,07M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 84,07M$ 84,07M $ 84,07M Циркуляційне постачання 419,79K 419,79K 419,79K Загальна пропозиція 419 792,317259075 419 792,317259075 419 792,317259075

Поточна ринкова капіталізація DFDV Staked SOL — $ 84,07M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DFDVSOL — 419,79K, зі загальною пропозицією 419792.317259075. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 84,07M.