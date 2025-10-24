Інформація щодо ціни DESK (DESK) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,00474878$ 0,00474878 $ 0,00474878 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) -6,31% Зміна ціни (1 дн.) -6,35% Зміна ціни (за 7 дн.) -31,09% Зміна ціни (за 7 дн.) -31,09%

Актуальна ціна DESK (DESK) становить --. За останні 24 години DESK торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум DESK становить $ 0,00474878, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то DESK змінився на -6,31% за останню годину, -6,35% за 24 години та на -31,09% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо DESK (DESK)

Ринкова капіталізація $ 665,41K$ 665,41K $ 665,41K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 720,18K$ 720,18K $ 720,18K Циркуляційне постачання 923,96M 923,96M 923,96M Загальна пропозиція 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0 1 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація DESK — $ 665,41K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція DESK — 923,96M, зі загальною пропозицією 1000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 720,18K.