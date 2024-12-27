Сьогоднішня ціна DePlan (DPLN)

Поточна ціна DePlan (DPLN) сьогодні становить 0.1226 USD з ринковою капіталізацією $ 682.83K USD. Ціна DPLN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності DePlan:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.67K USD

- зміна ціни DePlan протягом дня — -0.84%

- циркуляційна пропозиція – 5.58M USD

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