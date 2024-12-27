Ціна DePlan (DPLN)
Поточна ціна DePlan (DPLN) сьогодні становить 0.1226 USD з ринковою капіталізацією $ 682.83K USD. Ціна DPLN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності DePlan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.67K USD
- зміна ціни DePlan протягом дня — -0.84%
- циркуляційна пропозиція – 5.58M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни DePlan до USD становила $ -0.0010423181922096.
За останні 30 днів зміна ціни DePlan до USD становила $ +0.0142950864.
За останні 60 днів зміна ціни DePlan до USD становила $ +0.0031814700.
За останні 90 днів зміна ціни DePlan до USD становила $ -0.02289387385447032.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0010423181922096
|-0.84%
|30 днів
|$ +0.0142950864
|+11.66%
|60 днів
|$ +0.0031814700
|+2.60%
|90 днів
|$ -0.02289387385447032
|-15.73%
Останній аналіз цін DePlan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.07%
-0.84%
+57.31%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
DePlan is a protocol that lets customers use their favorite apps and services without subscriptions and makes product monetization for developers easier. Better for Users. Better for Builders. Welcome to the sustainable Internet without subscriptions.
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