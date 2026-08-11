Яка зараз ціна DefiTuna?

DefiTuna (TUNA) торгують за ₴0.06532958448599232000, що відображає зміну ціни на рівні -3.60% за останні 24 години. Ці дані в режимі реального часу об'єднують ціни з глобальних бірж, щоб надати трейдерам точну оцінку ринку в будь-який момент.

Яку роль грає DefiTuna у своїй екосистемі?

Як основний актив у мережі -- та частина сектору Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Lending/Borrowing Protocols,Solana Ecosystem, TUNA часто забезпечує ключові функції, такі як платежі, стекінг, голосування за управління та стимулювання ліквідності. Його конструкція може впливати на те, як додатки або смарт-контракти працюють у межах його екосистеми.

Наскільки активно торгують TUNA сьогодні?

За останні 24 години TUNA зареєстрував обсяг торгівлі ₴--. Високий обсяг зазвичай свідчить про значний інтерес інвесторів, здоровішу ліквідність та краще виконання як для маленьких, так і для великих трейдерів.

Яка обігується кількість токенів DefiTuna?

Сьогодні в обігу знаходиться 281500000.0 токенів, що визначає доступну кількість для торгівлі. Обігується кількість допомагає інвесторам оцінити дефіцит, динаміку інфляції та потенційне розподілення токенів у довгостроковій перспективі.

Яка ринкова капіталізація та рейтинг TUNA?

Наразі DefiTuna займає ринковий рейтинг №3797 з ринковою капіталізацією ₴18388867.40750079776000, що розміщує його серед визнаних активів у своєму секторі та допомагає інвесторам оцінити його відносний розмір.

Як виглядає результати DefiTuna за останні 24 години?

Його ціна продемонструвала зміну на рівні -3.60% за останні 24 години. Короткострокові зміни можуть бути впливом настроїв трейдерів, змін ліквідності чи подій, пов’язаних з мережею --.

Як DefiTuna порівнюється зі схожими активами того ж категорії?

У сегменті Decentralized Exchange (DEX),Exchange-based Tokens,Decentralized Finance (DeFi),Automated Market Maker (AMM),Lending/Borrowing Protocols,Solana Ecosystem TUNA демонструє конкурентоспроможну активність, підтримувану високим рівнем торгів, хорошою ліквідністю та постійним використанням у своїй екосистемі.