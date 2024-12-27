Сьогоднішня ціна Deep Worm (WORM)

Поточна ціна Deep Worm (WORM) сьогодні становить 0.01804187 USD з ринковою капіталізацією $ 18.06M USD. Ціна WORM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Deep Worm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15M USD

- зміна ціни Deep Worm протягом дня — +3.62%

- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD

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