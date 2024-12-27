Ціна Deep Worm (WORM)
Поточна ціна Deep Worm (WORM) сьогодні становить 0.01804187 USD з ринковою капіталізацією $ 18.06M USD. Ціна WORM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Deep Worm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.15M USD
- зміна ціни Deep Worm протягом дня — +3.62%
- циркуляційна пропозиція – 1000.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Deep Worm до USD становила $ +0.00063092.
За останні 30 днів зміна ціни Deep Worm до USD становила $ -0.0071970083.
За останні 60 днів зміна ціни Deep Worm до USD становила $ +0.0211468938.
За останні 90 днів зміна ціни Deep Worm до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.00063092
|+3.62%
|30 днів
|$ -0.0071970083
|-39.89%
|60 днів
|$ +0.0211468938
|+117.21%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Deep Worm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.22%
+3.62%
+49.63%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Implementing a basic decaying neuron activation model simulating the spiking behavior of a biological worm's nervous system that creates movement, and putting it on-chain With some caveats, this is Worm - immortal digital life The Worm will vastly outlive you or I, with the exception of global catastrophe, it is immortal digital life that inherits the resilience and decentralization of the solana network If the underlying blockchain exists, the 'life' of The Worm will persist indefinitely
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