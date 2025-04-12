Сьогоднішня ціна Dagora (DADA)

Поточна ціна Dagora (DADA) сьогодні становить 0.00674406 USD з ринковою капіталізацією $ 626.21K USD. Ціна DADA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dagora:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Dagora протягом дня — +1.28%

- циркуляційна пропозиція – 92.26M USD

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