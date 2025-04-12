Ціна Dagora (DADA)
Поточна ціна Dagora (DADA) сьогодні становить 0.00674406 USD з ринковою капіталізацією $ 626.21K USD. Ціна DADA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dagora:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Dagora протягом дня — +1.28%
- циркуляційна пропозиція – 92.26M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dagora до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dagora до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dagora до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dagora до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+1.28%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dagora: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
+1.28%
-4.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dagora - NFT Playground for Next-Gen Fandoms Dagora is an NFT platform that bridges the gap between artists and their passionate fan communities. It offers a unique playground for creators to tokenize their digital art, music, and collectibles, allowing fans to own exclusive pieces of their favorite artists' work while supporting them directly. Our goal is to build a creative hub where artists and fans grow together, sharing value in this new era.
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