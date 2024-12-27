Ціна Dafi Protocol (DAFI)
Поточна ціна Dafi Protocol (DAFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 562.71K USD. Ціна DAFI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Dafi Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.52K USD
- зміна ціни Dafi Protocol протягом дня — -1.35%
- циркуляційна пропозиція – 565.33M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Dafi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Dafi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Dafi Protocol до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Dafi Protocol до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1.35%
|30 днів
|$ 0
|+43.69%
|60 днів
|$ 0
|+65.51%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Dafi Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.39%
-1.35%
-11.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier.
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