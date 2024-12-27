Сьогоднішня ціна Dafi Protocol (DAFI)

Поточна ціна Dafi Protocol (DAFI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 562.71K USD. Ціна DAFI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Dafi Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 40.52K USD

- зміна ціни Dafi Protocol протягом дня — -1.35%

- циркуляційна пропозиція – 565.33M USD

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