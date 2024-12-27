Сьогоднішня ціна CVI (GOVI)

Поточна ціна CVI (GOVI) сьогодні становить 0.060764 USD з ринковою капіталізацією $ 938.93K USD. Ціна GOVI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CVI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 5.66K USD

- зміна ціни CVI протягом дня — -1.78%

- циркуляційна пропозиція – 15.44M USD

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