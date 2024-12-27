Сьогоднішня ціна CrowdSwap (CROWD)

Поточна ціна CrowdSwap (CROWD) сьогодні становить 0.00534043 USD з ринковою капіталізацією $ 1.77M USD. Ціна CROWD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності CrowdSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.93K USD

- зміна ціни CrowdSwap протягом дня — -1.92%

- циркуляційна пропозиція – 330.40M USD

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