Ціна CrowdSwap (CROWD)
Поточна ціна CrowdSwap (CROWD) сьогодні становить 0.00534043 USD з ринковою капіталізацією $ 1.77M USD. Ціна CROWD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності CrowdSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.93K USD
- зміна ціни CrowdSwap протягом дня — -1.92%
- циркуляційна пропозиція – 330.40M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни CrowdSwap до USD становила $ -0.000105052906050401.
За останні 30 днів зміна ціни CrowdSwap до USD становила $ +0.0008908857.
За останні 60 днів зміна ціни CrowdSwap до USD становила $ +0.0038358872.
За останні 90 днів зміна ціни CrowdSwap до USD становила $ +0.00116843071501941.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000105052906050401
|-1.92%
|30 днів
|$ +0.0008908857
|+16.68%
|60 днів
|$ +0.0038358872
|+71.83%
|90 днів
|$ +0.00116843071501941
|+28.01%
Останній аналіз цін CrowdSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.26%
-1.92%
-0.78%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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