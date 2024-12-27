Ціна Credefi (CREDI)
Поточна ціна Credefi (CREDI) сьогодні становить 0.01477915 USD з ринковою капіталізацією $ 11.08M USD. Ціна CREDI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Credefi:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 210.07K USD
- зміна ціни Credefi протягом дня — -1.51%
- циркуляційна пропозиція – 748.57M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Credefi до USD становила $ -0.00022810826834093.
За останні 30 днів зміна ціни Credefi до USD становила $ -0.0000619748.
За останні 60 днів зміна ціни Credefi до USD становила $ -0.0002523185.
За останні 90 днів зміна ціни Credefi до USD становила $ -0.009289366186632947.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.00022810826834093
|-1.51%
|30 днів
|$ -0.0000619748
|-0.41%
|60 днів
|$ -0.0002523185
|-1.70%
|90 днів
|$ -0.009289366186632947
|-38.59%
Останній аналіз цін Credefi: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.66%
-1.51%
+7.64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Credefi is the world's most advanced crypto peer 2 peer lending platform, that combines the best practices of DeFi and traditional finance. Our hybrid mechanism solves real life problems and inefficiencies of the conventional banking and financel sector, and provides unique opportunities for both borrowers and lenders. Credefi allows platform participants to invest in credit portfolios, individual credits, or do trade finance, directly through their personal wallet. Banking redefined.
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