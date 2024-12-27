Сьогоднішня ціна Credefi (CREDI)

Поточна ціна Credefi (CREDI) сьогодні становить 0.01477915 USD з ринковою капіталізацією $ 11.08M USD. Ціна CREDI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Credefi:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 210.07K USD

- зміна ціни Credefi протягом дня — -1.51%

- циркуляційна пропозиція – 748.57M USD

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