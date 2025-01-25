Ціна Conan (CONAN)
Поточна ціна Conan (CONAN) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CONAN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Conan:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.63K USD
- зміна ціни Conan протягом дня — -2.70%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Conan до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Conan до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Conan до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Conan до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-2.70%
|30 днів
|$ 0
|-49.51%
|60 днів
|$ 0
|-59.38%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Conan: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.06%
-2.70%
-40.90%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Conan is a special operations military working dog in the United States 1st SFOD-D (Delta Force). He is a male Belgian Malinois and was named after late-night talk show host and comedian Conan O'Brien. He is a veteran canine of the United States Special Operations Command (SOCOM), and has served in over 50 combat missions. K9 Conan, like all MWDs, was trained by the 341st Military Working Dog Training Squadron at Lackland Air Force Base, which is located in Texas. Though his rise to fame in the raid against ISIS brought him out of his previous classified position, the remainder of the missions he went on are classified.
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