Ціна Coldint (SN29)
Поточна ціна Coldint (SN29) сьогодні становить 1,39 USD з ринковою капіталізацією $ 1,80M USD. Ціна SN29 до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coldint:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Coldint протягом дня — +2,99%
- циркуляційна пропозиція – 1,29M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coldint до USD становила $ +0,04032342.
За останні 30 днів зміна ціни Coldint до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coldint до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coldint до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0,04032342
|+2,99%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coldint: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,07%
+2,99%
-15,50%
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