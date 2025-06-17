Сьогоднішня ціна Coldint (SN29)

Поточна ціна Coldint (SN29) сьогодні становить 1,39 USD з ринковою капіталізацією $ 1,80M USD. Ціна SN29 до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coldint:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Coldint протягом дня — +2,99%

- циркуляційна пропозиція – 1,29M USD

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