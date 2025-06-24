Ціна Coinbread (BREAD)
Поточна ціна Coinbread (BREAD) сьогодні становить 0,0000171 USD з ринковою капіталізацією $ 17,10K USD. Ціна BREAD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Coinbread:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Coinbread протягом дня — +46,91%
- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Coinbread до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Coinbread до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Coinbread до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Coinbread до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+46,91%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Coinbread: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,59%
+46,91%
-94,68%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Coinbread lets you collect your slice of $BTC and turns passive holding into active on-chain ownership. By pairing the loaf with cbBTC rewards on Base, every trade drips real Bitcoin directly to your wallet. No staking hoops, no hidden team bags, just soft-crust fun with hard-money upside. Add deep launch liquidity, a treasury secured by multi-sig, and zero team tokens, and you get a protocol built to rise, feed its community over time, and showcase how open finance should taste.
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