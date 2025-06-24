Сьогоднішня ціна Coinbread (BREAD)

Поточна ціна Coinbread (BREAD) сьогодні становить 0,0000171 USD з ринковою капіталізацією $ 17,10K USD. Ціна BREAD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Coinbread:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Coinbread протягом дня — +46,91%

- циркуляційна пропозиція – 1,00B USD

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