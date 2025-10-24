Інформація щодо ціни CODY (CODY) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0$ 0 $ 0 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +2,73% Зміна ціни (1 дн.) -1,47% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,86% Зміна ціни (за 7 дн.) -33,86%

Актуальна ціна CODY (CODY) становить --. За останні 24 години CODY торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум CODY становить $ 0, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то CODY змінився на +2,73% за останню годину, -1,47% за 24 години та на -33,86% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо CODY (CODY)

Ринкова капіталізація $ 875,03K$ 875,03K $ 875,03K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 1,17M$ 1,17M $ 1,17M Циркуляційне постачання 75,05B 75,05B 75,05B Загальна пропозиція 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0 100 000 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація CODY — $ 875,03K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція CODY — 75,05B, зі загальною пропозицією 100000000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 1,17M.