Сьогоднішня ціна Cod3x USD (CDXUSD)

Поточна ціна Cod3x USD (CDXUSD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CDXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Cod3x USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.37K USD

- зміна ціни Cod3x USD протягом дня — -0.01%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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