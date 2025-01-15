Ціна Cod3x USD (CDXUSD)
Поточна ціна Cod3x USD (CDXUSD) сьогодні становить 1.0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна CDXUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Cod3x USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 167.37K USD
- зміна ціни Cod3x USD протягом дня — -0.01%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Cod3x USD до USD становила $ -0.000159264574785.
За останні 30 днів зміна ціни Cod3x USD до USD становила $ +0.0016186000.
За останні 60 днів зміна ціни Cod3x USD до USD становила $ +0.0050331000.
За останні 90 днів зміна ціни Cod3x USD до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000159264574785
|-0.01%
|30 днів
|$ +0.0016186000
|+0.16%
|60 днів
|$ +0.0050331000
|+0.50%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Cod3x USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.08%
-0.01%
-0.38%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
cdxUSD presents a unique implementation of features from the industry's leading Collateralized Debt Position (CDP) platforms, aggregated into a new DeFi primitive that addresses assessed fl aws and optimizes for user safety and reduced protocol risk. The stablecoin features structural risk mitigations that reinforce its security and enable it to scale yields organically alongside the system. Cod3x cdxUSD is planned to be available on various EVM chains in the form of an ERC20 Token. Cod3x is able to create and manage Facilitators, whereby each Facilitator is associated with a strategy that can autonomously mint and burn cdxUSD tokens. The design allows for flexibility and upgradability on how cdxUSD is minted, while isolating risk.
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