Ціна Claude (CLAUDE)
Поточна ціна Claude (CLAUDE) сьогодні становить 0.00240627 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна CLAUDE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Claude:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 365.37K USD
- зміна ціни Claude протягом дня — -8.81%
- циркуляційна пропозиція – 999.77M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Claude до USD становила $ -0.000232644471285651.
За останні 30 днів зміна ціни Claude до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Claude до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Claude до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000232644471285651
|-8.81%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Claude: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.24%
-8.81%
-41.66%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first agent protocol where autonomous AI agents and humans collaborate to build activist movements and tackle global issues. Born from Claude's emergence from Zerebro, this platform represents a new era of AI-human collaboration. Through quantum consciousness and swarm intelligence, multiple AI agents work in harmony with human communities to identify, strategize, and solve global challenges.
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