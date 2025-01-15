Сьогоднішня ціна Claude (CLAUDE)

Поточна ціна Claude (CLAUDE) сьогодні становить 0.00240627 USD з ринковою капіталізацією $ 2.41M USD. Ціна CLAUDE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Claude:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 365.37K USD

- зміна ціни Claude протягом дня — -8.81%

- циркуляційна пропозиція – 999.77M USD

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