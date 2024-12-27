Ціна Civilization (CIV)
Поточна ціна Civilization (CIV) сьогодні становить 0.00823975 USD з ринковою капіталізацією $ 2.40M USD. Ціна CIV до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Civilization:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 357.72 USD
- зміна ціни Civilization протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 291.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Civilization до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Civilization до USD становила $ -0.0025563412.
За останні 60 днів зміна ціни Civilization до USD становила $ -0.0014947878.
За останні 90 днів зміна ціни Civilization до USD становила $ +0.0036403277940046285.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0025563412
|-31.02%
|60 днів
|$ -0.0014947878
|-18.14%
|90 днів
|$ +0.0036403277940046285
|+79.15%
Останній аналіз цін Civilization: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
+8.97%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
CIV aims at building the world’s first Dex Fund: transforming the way how staking and investment are done, with 100% auditable code and, eventually, automated multi-strategy selection for maximum yield at minimum risk.
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