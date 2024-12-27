Сьогоднішня ціна Civilization (CIV)

Поточна ціна Civilization (CIV) сьогодні становить 0.00823975 USD з ринковою капіталізацією $ 2.40M USD. Ціна CIV до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Civilization:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 357.72 USD

- зміна ціни Civilization протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 291.67M USD

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