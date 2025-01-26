Ціна Chasm (CAI)
Поточна ціна Chasm (CAI) сьогодні становить 0.03538212 USD з ринковою капіталізацією $ 3.54M USD. Ціна CAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Chasm:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.47K USD
- зміна ціни Chasm протягом дня — -9.67%
- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Chasm до USD становила $ -0.0037896886739873.
За останні 30 днів зміна ціни Chasm до USD становила $ -0.0192062568.
За останні 60 днів зміна ціни Chasm до USD становила $ -0.0256471754.
За останні 90 днів зміна ціни Chasm до USD становила $ -0.12578956557536932.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0037896886739873
|-9.67%
|30 днів
|$ -0.0192062568
|-54.28%
|60 днів
|$ -0.0256471754
|-72.48%
|90 днів
|$ -0.12578956557536932
|-78.04%
Останній аналіз цін Chasm: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-6.33%
-9.67%
-35.17%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Chasm is driving innovation in artificial intelligence by offering a comprehensive ecosystem for creating, deploying, and monetizing AI agents. Our key innovation, Weave, is a powerful AI agent builder IDE that enables users to seamlessly craft and deploy AI agents using a wide array of decentralized compute resources. Our next major advancement is the Chasm Protocol, a network of decentralized experts poised to evolve into a pseudo-AGI intent network. The Protocol will enhance our platform's capability to manage payments for compute resources and facilitate sophisticated exchanges of intents among AI agents, transforming operational dynamics and connectivity within the AI landscape. $CAI is the cornerstone token of the Chasm Ecosystem, designed to support and empower builders, scouts, and all participants within the community.
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