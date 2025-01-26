Сьогоднішня ціна Chasm (CAI)

Поточна ціна Chasm (CAI) сьогодні становить 0.03538212 USD з ринковою капіталізацією $ 3.54M USD. Ціна CAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Chasm:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 108.47K USD

- зміна ціни Chasm протягом дня — -9.67%

- циркуляційна пропозиція – 100.00M USD

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